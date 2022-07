Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen ha finalmente visto il film, ecco la sua reazione!

I fan della Marvel non vedevano l'ora di vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia quando è arrivato nelle sale a maggio, e poi di nuovo quando è arrivato su Disney Plus il mese scorso. Ma chi era molto meno ansioso di vederlo era Scarlet Witch in persona, Elizabeth Olsen. La star di WandaVision ha finalmente visto il cinecomic Marvel.

La Olsen ha rivelato di essersi finalmente seduta a guardare Doctor Strange 2 in un video su TikTok, che si apre con un'inquadratura di Wanda Maximoff in azione su uno schermo televisivo prima di passare alla Olsen sul pavimento con una finta espressione di shock sul volto. I followers di Scarlet Witch sono rimasti estasiati nello scoprire che l'attrice anche se in ritardo ha visto il film. "Questa non è un'esercitazione!" ha scritto su Twitter il fan @itsjustanx. "Elizabeth Olsen ha FINALMENTE guardato Doctor Strange nel [Multiverso della follia]!".

Sebbene la Olsen abbia partecipato alla grande anteprima mondiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sul red carpet ha poi ammesso di essersi ritirata prima dalla proiezione perché troppo "mortificata" per guardarla, sentendo la pressione di essere per la prima volta co-protagonista di un blockbuster Marvel, invece di essere solo una parte di un cast corale come accaduto nei film degli Avengers.

Più di recente, la Olsen ha dichiarato di essere sparita dalla prima perché aveva il raffreddore e di aver chiesto allo studio di inviarle uno screener per poterlo vedere a casa. Eppure non è riuscita a farlo. "C'era il mio nome e l'ora in cui lo stavo guardando [impressi sopra] e non volevo guardarlo in quel modo", ha dichiarato l'attrice al Tonight Show. "Mi distraeva troppo".

Nel frattempo è stato svelato un concept di Wanda Vs Mordo che è stato poi tagliato dalla sceneggiatura della pellicola; si è parlato anche del destino di Reed Richards in Doctor Strange 2.