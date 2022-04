Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: 'E' divertente non essere l'eroe qualche volta'

Mentre in Italia si parla del curioso caso del poster di Doctor Strange 2 censurato, Elizabeth Olsen ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti su Wanda e il suo ruolo nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Nello specifico, Elizabeth Olsen ha dichiarato di essersi divertita ad interpretare una versione moralmente ambigua di Wanda, supereroina conosciuta anche come Scarlet Witch che l'attrice interpreta a pieno ritmo nel MCU da Avengers: Age of Ultron. "Nell'ultimo periodo ho realizzato che non trovo più divertente interpretare sempre la parte dell'eroe che in una storia non sbaglia mai. Semplicemente non lo trovo interessante. Penso che il motivo per cui Wanda mi è piaciuta fin dall'inizio sta nel fatto che è molto chiara nelle sue convinzioni, ma sono convinzioni che spesso cozzano con quelle degli altri. E va bene così. E' divertente non essere l'eroe ogni tanto, e Wanda quando fa degli errori è pronta ad ammetterli."

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange nel Multiverso della Follia si svolge pochi mesi dopo Spiderman No Way Home, con il dottor Stephen Strange che si avventura nel Multiverso insieme ad alcuni compagni allo scopo di affrontare un nuovo nemico che minaccia di lacerare il tessuto stesso della realtà. Nel cast, oltre al protagonista Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà in Italia dal prossimo 4 maggio. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.