Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen confessa di non aver ancora visto il film!

Elizabeth Olsen ha raccontato di non aver ancora visto l'ultimo film Marvel anche dopo la prima al cinema e l'uscita in streaming, nonostante il suo ruolo da protagonista come Wanda Maximoff.

Al "The Tonight Show" di mercoledì sera, la Olsen ha confessato a Jimmy Fallon di essersi persa la premiere del film di Sam Raimi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange Nel Multiverso della Follia, a causa di un raffreddore. La Disney ha così fornito all'attrice uno screener per poter guardare la pellicola molto prima della sua uscita in streaming, che però si è rivelato essere "solo fonte di distrazione".

La Olsen ama guardare le sue esibizioni per "studiare qualcosa in modo da capire come migliorare". "Ho avuto il raffreddore quando abbiamo fatto la premiere", ha detto a Fallon. "E così ho chiesto loro di inviarmi una copia per poterlo guardare. C'era il mio nome sopra e ho avuto il tempo di guardarlo, ma non volevo farlo in quel modo".

Come Fallon ha spiegato al pubblico, gli screener sono in genere contrassegnati da una filigrana per impedirne il contrabbando. Sebbene questo particolare screener fosse solo per lei, l'esclusività non ha aiutato: “C'erano il mio nome, l'ora e la data esatta. Era solo fonte di distrazione", ha detto.

Per salutarvi, vi ricordiamo che la pellicola è ora disponibile per lo streaming e che in poco tempo Doctor Strange 2 è diventato il film Marvel più visto su Disney +.