Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen avrà lo stesso minutaggio di Benedict Cumberbatch?

La Scarlet Witch di Elizabeth Olsen si è guadagnata un ruolo via via sempre più ingombrante ed importante nel Marvel Cinematic Universe: la nostra Wanda Maximoff è ormai una delle grandi protagonista del franchise, e Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe decretarne la definitiva consacrazione.

Mentre si parla di riprese aggiuntive per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, in giro ci si chiede quale sarà lo spazio che Sam Raimi concederà effettivamente a Wanda nel corso del film incentrato sulle avventure del personaggio di Benedict Cumberbatch: alcuni rumor sembrano pronosticare, a tal proposito, un ruolo da vera e propria co-protagonista per Scarlet Witch.

Secondo voci sempre più insistenti, infatti, la protagonista di WandaVision potrebbe beneficiare di un minutaggio molto vicino a quello dello stesso Doctor Strange, andando quindi a rivestire la stessa importanza, nel corso del film, di quello che sulla carta dovrebbe esserne il protagonista assoluto o quasi.

Una scelta che, se confermata, costituirebbe un'ulteriore prova della volontà degli Studios di puntare in maniera sempre più massiccia su un personaggio divenuto ormai uno dei veri e propri top-player del franchise. Cosa ne pensate? Approvereste questa scelta della produzione? Diteci la vostra nei commenti! Sam Raimi, intanto, ha parlato della crescita di Doctor Strange grazie all'MCU.