Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen anticipa un tocco personale di Sam Raimi

Intervistata da Collider in occasione del debutto di WandaVision, la serie Disney+ che ha dato finalmente il via alla Fase 4 del MCU, Elizabeth Olsen ha parlato della sua partecipazione all'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi.

"Siamo sempre in un processo di cambiamento, no? Perché noi offriamo sempre il nostro punto di vista e loro sono molti gentili ad accogliere opinioni e pensieri, quindi c'è sempre un'evoluzione anche durante le riprese" ha detto l'interprete di Wanda Maximoff commentando il cambio di regia. "Ovviamente abbiamo un copione, ma quando mi è stato detto che ci sarei stata anch'io, non avevo idea di come sarebbe stato. Sapevo solo che sarei apparsa in Doctor Strange 2. E l'ho scoperto solo prima di tornare a girare WandaVision durante la pandemia. Ma è bello non sapere tutto! Ti fidi di tutti quanti e porti la tua esperienza nel personaggio, e le persone apprezzano i cambiamenti una volta che diventi più coinvolto."

L'attrice ha poi parlato della sua esperienza con Raimi, elogiando il lavoro del regista e anticipando un suo tocco personale: "È una persona incredibile con cui lavorare. È un essere umano davvero unico e penso che sia divertente lavorare con qualcuno che ha degli obiettivi così specifici. Adoro il suo uso della cinepresa ed è sicuramente qualcosa a cui non sono affatto abituata."

Intanto, le riprese di Doctor Strange 2 sono in pausa per via del nuovo lockdown in Inghilterra.