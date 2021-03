Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen ammette: 'Non capivo il Multiverso prima di WandaVision'

Con l'acclamata WandaVision è iniziata ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e gli eventi della serie influenzeranno anche l'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In una recente intervista Elizabeth Olsen, che come sappiamo apparirà nel sequel, ha raccontato che lo show le è servito a capire alcune dinamiche.

Ai microfoni di Variety, l'attrice ha parlato di alcuni aspetti di WandaVision insieme a Jac Schaeffer, showrunner e produttrice esecutiva, ammettendo di non avere inizialmente ben chiaro il concetto di multiverso.

"Non sapevo del Multiverso mentre stavamo girando. Quindi non immaginavo che fosse quello che stava succedendo. Credevo fosse solo un modo intelligente per avere un Pietro. Non ho capito il piano più ampio finché non ho iniziato a lavorare a Multiverse, o come si chiama il nostro film, il sequel di Doctor Strange" ha ammesso Elizabeth Olsen.

Ovviamente, adesso l'attrice ha molta più familiarità con l'idea del Multiverso, che sarà sempre più presente nelle trame del Marvel Cinematic Universe negli anni a venire. Oltre che in Doctor Strange 2, in cui ci sarà anche Bruce Campbell, ne avremo probabilmente una dimostrazione anche in Spider-Man: No Way Home, stando a tutte le voci che continuano a rincorrersi da mesi.

Per altri approfondimenti su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, intanto, rimandiamo a tutti i collegamenti con WandaVision.