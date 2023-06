Doctor Strange 2, Elisabeth Olsen non ha un bel ricordo del film?

Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia ha segnato il ritorno di Sam Raimi alla regia dopo diverso tempo, ed ha messo anche un punto decisivo al percorso di Wanda Maximoff all'interno dell'MCU. Tuttavia ad oggi, che ricordo è rimasto alla sua interprete?

Quando Chris Hemsworth ha criticato Thor: Love and Thunder e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha sorpreso tutti, anche se i suoi sentimenti sono interamente ripresi dal fandom.

Sebbene Elizabeth Olsen non fosse così opaca, le sue riflessioni su WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono state comunque interpretate come ambigue.

Se ve la foste persa, ecco invece la nostra recensione di Thor: Love and Thunder.

La storica Wanda Maximoff ha parlato in modo entusiastico del tempo trascorso a girare WandaVision , e anche se nessuno crede per un secondo che il suo tempo come Scarlet Witch sia vicino alla fine per sempre, non ci è voluto molto perché molti si accorgessero che non l'ha fatto, non ha nemmeno menzionato Multiverse of Madness.

Certo, c'è un'aria di cospirazione per le persone che potenzialmente leggono troppo nelle parole di Olsen, ma non sarebbe nemmeno ingiusto suggerire che la sceneggiatura e la caratterizzazione fossero la parte più debole del colosso del botteghino, con la regia di Sam Raimi come uno dei pochi punti forti del film.

Se volete leggere i post in cui l'attrice (non) si sarebbe espressa sulla pellicola, potete trovarli in calce a questa notizia.

Nel frattempo, nella speranza possa interessarvi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia.