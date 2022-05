Doctor Strange 2: ecco il marchio di fabbrica di Sam Raimi che forse vi è sfuggito!

Oltre ai riferimenti agli Illuminati e a tutte quelle piccole citazioni dai suoi precedenti film, Sam Raimi è riuscito a inserire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia uno dei suoi più vecchi marchi di fabbrica come easter egg nel corso della pellicola e che molto probabilmente potrebbe esservi sfuggito. Scoprite di che si tratta!

L'ultimo film con Doctor Strange è pieno zeppo di riferimenti ai film precedenti di Sam Raimi, dalla saga horror Evil Dead alla sua trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, per non parlare di un'impronta massiccia del suo immaginario grafico. Se vi fosse sfuggito, Raimi è riuscito a inserire nella pellicola diretta per i Marvel Studios anche uno dei suoi più vecchi easter egg, quello di una 88 Oldsmobile Delta, la vettura apparsa per la prima volta nel suo film d'esordio, La Casa, nel 1981 e poi riproposta dal regista in molti dei suoi lavori successivi.

Nello specifico di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la vettura è visibile nel terzo atto della pellicola quando Strange e Christine Palmer finiscono nella realtà completamente annientata a causa di un'incursione (l'auto si può ammirare mentre fluttua nell'aria).

In precedenza, la vecchia 88 Oldsmobile Delta era comparsa come l'auto di zio Ben in Spider-Man, ed è possibile vederla anche in altri film di Raimi come Darkman, The Gift, Drag Me to Hell e ne Il grande e potente Oz. Era inevitabile quindi (anche se non scontato) che facesse il suo esordio anche nel Marvel Cinematic Universe.

Tra gli altri elementi del cinema di Raimi che tornano proprio nel film Marvel, anche le musiche del fidato Danny Elfman; Raimi ha dichiarato di aver voluto assolutamente Elfman per le musiche di Doctor Strange 2 al posto di Michael Giacchino.