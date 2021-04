Doctor Strange 2: c'è anche Wanda nei nuovi fan poster del film Marvel

Come ormai è noto da tempo, Elizabeth Olsen riprenderà i panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch nel sequel dedicato allo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch, ovvero Doctor Strange In The Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi. La storia proseguirà quindi gli eventi narrati sul personaggio nella serie WandaVision su Disney+.

Per l'occasione è approdato in rete due nuovissimi fan poster dedicati proprio al film di Raimi che includerà i due personaggi principali di questo Universo Cinematografico Marvel del tutto nuovo e che porterà avanti gli eventi della storia per il dopo Endgame. La stessa Elizabeth Olsen ha parlato del tono del film di Raimi sottolineando quanto sarà caratterizzato da atmosfere horror: "È un film completamente fuori di testa, hanno deciso di puntare un sacco sulle atmosfere da film horror". Qualcuno ipotizza addirittura che Wanda Maximoff potrebbe essere la villain principale della Fase 4.

Mentre ci giungono le prime immagini dal set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dunque, fioccano anche mille teorie su ciò che vedremo: data per assodata l'introduzione del multiverso, i fan si interrogano sul tono che il buon Sam Raimi saprà conferire al suo nuovo lavoro targato Marvel, che secondo alcuni potrebbe essere parecchio orientato verso l'horror appunto.

Nell'ultima settimana, la produzione si è spostata in una fattoria fuori Somerset nel Regno Unito, a circa due ore a ovest di Londra. È qui che si dice che siano attualmente in corso le riprese conclusive di Doctor Stange, e in particolare, quelle di una scena, che sembra essere molto importante per le dinamiche di questo secondo capitolo del film. Fonti locali affermano che brevissimo arco di riprese abbiamo permesso alla località di guadagnare oltre 2 milioni di dollari in pochissimi giorni.