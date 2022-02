Doctor Strange 2: c'è anche Tobey Maguire nel fan-poster fuori di testa!

Un nuovo poster dei fan dedicato all'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha già riportato lo Spider-Man di Tobey Maguire di nuovo nel Marvel Cinematic Universe dopo il successo clamoroso ottenuto con No Way Home.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista Agt Design ha condiviso sul suo account del social network Instagram una locandina che include, oltre ovviamente al Doctor Strange 'principale', anche la partecipazione della variante Defender Strange, Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), America Chavez (Xochitl Gomez), Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor), il Professor Charles Xavier di Patrick Stewart e, infine, l'Uomo Ragno di Tobey Maguire.

Con una sceneggiatura scritta dal creatore di Loki Michael Waldron, Doctor Strange in Multiverse of Madness di Sam Raimi si ricollegherà agli eventi di WandaVision, Loki, What If...? e Spider-Man: No Way Home: il suo cast finora confermato è composto da Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong ed Chiwetel Ejiofor, che riprenderanno tutti i loro ruoli da Doctor Strange del 2016. oltre ad Elizabeth Olsen e alla nuova arrivata Xochitl Gomez, al debutto. Gli insider, però, hanno anticipato la presenza di tantissimi camei, compreso quello dello Spider-Man di Sam Raimi (guarda caso): lo stesso Tobey Maguire ha alimentato i rumor dichiarando che non considera No Way Home la fine del suo Spider-Man.

L'edizione home-video di Spider-Man: No Way Home uscirà il 22 marzo in formato digitale e il 12 aprile in formato fisico bluray e 4K UHD. Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà al cinema dal 4 maggio.