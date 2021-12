Doctor Strange 2, c'è un riferimento a Agatha Harkness nel trailer?

I fan della Marvel analizzano sempre ogni scena di ogni trailer e questa volta potrebbero aver scoperto un collegamento tra Doctor Strange In The Multiverse of Madness e uno dei personaggi rivelazione della serie Disney+ WandaVision: Agatha Harkness.

Alcuni fan hanno già individuato un possibile riferimento agli X-Men in Doctor Strange 2, sappiamo che questo film segnerà il ritorno di Wanda Maximoff aka Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) per la prima volta dalla serie WandaVision. Dopo gli eventi accaduti a Westview, Wanda è ancora in cerca dei suoi gemelli Billy e Tommy.

Un fan si è accorto di un dettaglio del trailer di Doctor Strange 2 non da poco, che potrebbe collegare Scarlett Witch ad Agatha. In una scena del filmato le mani di Wanda sembrano diventare nere come quelle di Agatha quando ha usato la magia oscura nella serie, potete vedere le immagini comparate in calce alla notizia.



Il trailer rivela che Doctor Strange richiede i servizi di Wanda per esplorare il Multiverso, molti fan si aspettavano che Wanda diventasse un'avversaria dello Stregone a causa del suo uso del Darkhold, un tomo di incantesimi di magia nera che acquisisce dall'antica maga. Non sappiamo esattamente cosa Wanda abbia imparato dal libro, ma sospettiamo che scopriremo come eventualmente userà quella magia oscura quando Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema il prossimo 6 maggio 2022.



