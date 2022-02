Doctor Strange 2, c'è davvero Charles Xavier? Patrick Stewart: 'Chi è Doctor Strange?'

Come per Spider-Man: No Way Home che fin dai trailer (e anche da prima) ci si continuava a chiedere se Andrew Garfield e Tobey Maguire fossero nel film (e anche Charlie Cox), così probabilmente faremo con tutti i possibili camei in Doctor Strange 2. Ma intanto, Patrick Stewart risponde così ai rumor sulla presenza di Charles Xavier.

È ormai da tempo che si parla della possibile presenza di Patrick Stewart nel sequel di Doctor Strange (dei presunti leak parlavano da mesi del Professor X in Doctor Strange nel Multiverso della Follia come potenziale avversario di Scarlet Witch), ma ovviamente non abbiamo ancora alcuna conferma.

Il secondo trailer del film con Benedict Cumberbatch ha però rafforzato questa convinzione nella maggior parte dei fan, che adesso ipotizza più quale versione di Charles Xavier vedremo, che non se davvero il suo interprete sarà effettivamente nel film.

Ma se chiedete al diretto interessato di commentare i rumor, ovvero a Sir Patrick Stewart, lui non potrà che fare il vago. Ad esempio, quando l'intervistatore di Yahoo! Entertainment lo interroga al riguardo, la sua risposta è semplice e concisa (e anche piuttosto simpatica): "Chi è Doctor Strange?".

Per ora dunque sarà difficile dire con certezza chi sarà o meno in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e di sicuro non possiamo aspettarci che siano gli attori a dirci la verità in merito.

Non resta, dunque, che aspettare maggio... O la prossima mossa dei Marvel Studios.