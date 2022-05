Doctor Strange 2, c'è la Clea di Charlize Theron in un video del backstage

Di sorprese ce ne ha riservate tante, questo Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il film di Sam Raimi si è rivelato un passaggio fondamentale non solo per il Marvel Cinematic Universe, ma anche per la vita privata del personaggio di Benedict Cumberbatch, finalmente pronto a voltare pagina dopo il fallimento della storia con Christine.

Sul finale del nuovo film MCU abbiamo infatti assistito all'arrivo di Clea, presentataci ufficialmente da Charlize Theron tramite un post su Instagram alcuni giorni dopo l'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e (stando a quanto visto nei fumetti Marvel) probabile nuovo interesse amoroso del nostro Stephen.

Proprio la nipote di Dormammu è protagonista in queste ore di un nuovo video pubblicato dalla stessa Charlize Theron tramite il suo profilo Twitter: stavolta Clea ci viene mostrata in fase di creazione, con alcune immagini tratte dal backstage di Doctor Strange nel Multiverso della Follia a mostrarci alcuni momenti del processo che ha portato la star di Mad Max: Fury Road ad assumere le sembianze della new entry del Marvel Cinematic Universe.

E voi, cosa ne pensate? La scelta di Charlize Theron per il ruolo di Clea vi convince? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di protagoniste femminili, intanto, Elizabeth Olsen ha negato di aver incontrato un certo attore sul set di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.