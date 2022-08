Doctor Strange 2, doveva esserci Reed Richards in una scena post-credit tagliata!

La prima (e speriamo non ultima!) apparizione del Reed Richards di John Krasinski nel Marvel Cinematic Universe non è stata delle più gloriose: il povero Mr. Fantastic si è visto letteralmente fare a fettine da una Wanda Maximoff nel pieno della sua follia, nonostante lo sceneggiatore avesse inizialmente altri programmi per lui.

Già, perché oltre ad aver tagliato la storica nemesi di Doctor Strange dal film diretto da Sam Raimi, Michael Waldron si è visto costretto anche a far fuori una scena post-credit che, in barba ad ogni nostra aspettativa, ci lasciava intendere che il buon Reed fosse ancora vivo e vegeto (non sappiamo, naturalmente, in quale universo).

"Nella prima versione avevo scritto una scena in cui gli eventi del film venivano registrati e revisionati da qualcuno al Baxter Building, e si vedeva una mano elastica entrare nell'inquadratura per riavvolgerli. Reed è probabilmente il mio personaggio Marvel preferito, quindi ho sempre cercato un modo per buttarlo nella mischia" sono state le parole di Waldron.

Nonostante le cose siano andate diversamente, comunque, sappiamo con certezza che Reed Richards tornerà a farsi vivo nell'MCU: se nei suoi panni ci sarà o meno ancora John Krasinski, però, non ci è dato saperlo! A proposito di futuro, qui trovate la nostra analisi del finale di Doctor Strange 2.