Doctor Strange 2, doveva esserci anche Magneto? Il produttore: 'Non posso escluderlo'

Se Spider-Man: No Way Home ci aveva fatto divertire a suon di comparse e grandi ritorni, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto forse addirittura di più: il film di Sam Raimi è stata una vera e propria giostra per i fan Marvel di vecchia data, che nonostante ciò non hanno potuto comunque fare a meno di notare alcune assenze.

Nel film apprezzato anche da George R.R. Martin, ad esempio, abbiamo avuto modo di rivedere il Charles Xavier di Patrick Stewart, ma non il caro Magneto: possibile, però, che la possibilità di concedere qualche minuto di screen-time al personaggio interpretato da Ian McKellen prima e Michael Fassbender poi non sia stata presa in considerazione?

A tal proposito è intervenuto il produttore Richie Palmer, che in effetti non ha escluso la possibilità che la cosa sia stata valutata prima di dar via alle riprese: "Non so se se ne sia mai parlato seriamente, ma la testa di Michael Waldron è piena di idee folli, quindi non posso esser certo che la cosa non sia mai saltata fuori durante qualche discussione" sono state le parole di Palmer.

Cosa ne pensate? Il cameo di Magneto sarebbe stato un valore aggiunto o, tutto sommato, il film di Sam Raimi va bene così com'è? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali idee ci sono per il futuro di Doctor Strange e Clea.