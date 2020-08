Doctor Strange 2: il doppiatore di Spider-Man vuole essere Incubo nel film

Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe introdurre il nuovo grande villain del Marvel Cinematic Universe e nell'eventualità che si tratti di Incubo c'è già qualcuno pronto a dare il massimo.

Si tratta di Christopher Daniel Barnes, famoso per aver dato la voce all'Uomo Ragno nella versione americana della serie animata e in molti videogiochi. Alla domanda su quale personaggio vorrebbe interpretare nei prossimi film Marvel, in occasione del panel per il Wizard World Virtual Experiences, ha risposto:

"Mi piacerebbe interpretare Incubo in Doctor Strange. È un personaggio affascinante, e penso che richiederebbe un sacco di doppiaggio e di CGI. Di sicuro non mi assumerebbero, ma mi piacerebbe un sacco farlo. È un personaggio oscuro, con una psicologia complessa, è interessante ed è molto, molto malvagio".

Storico nemico di Doctor Strange, Incubo è descritto nei fumetti come il padrone della dimensione dei sogni e i suoi poteri gli permettono di entrare nel subconscio delle sue vittime per seminare paura e distruzione. Non mancherebbero di certo le occasioni per mettere in scena un po' di teatralità, con visioni oniriche e un doppiaggio sconvolgente che penetra la mente degli eroi.

L'attore ha poi dichiarato: "Ho avuto l'onore di interpretare 30 diversi Spider-Man nel corso degli anni, è stato incredibile. Ma come dice quel vecchio detto 'O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo'". A dire il vero è una frase che pronuncia anche Harvey Dent ne Il Cavaliere Oscuro: speriamo che non avanzi la propria candidatura alla Marvel in questi termini o rischia di vedersi chiudere la porta in faccia...

Il nuovo film di Doctor Strange potrebbe vedere il ritorno di Loki e l'arrivo della giovane Miss America.