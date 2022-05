Doctor Strange 2 domina: è il miglior film al box office dopo Spider-Man e Batman

Doctor Strange nel Multiverso della Follia continua la sua conquista del box office domestico e internazionale, confermandosi al primo posto della classifica degli incassi anche per questo suo secondo week-end di programmazione.

Il film di Sam Raimi, ispirato ad alcuni famosi fumetti Marvel, secondo le stime regnerà incontrastato durante il suo secondo week-end nelle sale di tutto il mondo, con $16,7 milioni di dollari incassati nel suo secondo venerdì e un totale stimato di $62 milioni sull'intero weekend. Sarebbe i dati raccolti registrino un calo da secondo fine settimana leggermente maggiore rispetto a titoli Marvel dall'esordio simile - come Captain America: Civil War e Avengers: Age of Ultron, che nel secondo weekend superarono i $70 milioni - Doctor Strange 2 sarà il terzo film dell'era covid insieme a Spider-Man: No Way Home e The Batman a guadagnare oltre $300 milioni al botteghino nazionale e supererà di slancio anche i $600 milioni di dollari a livello globale questo fine settimana.

L'unico nuovo ingresso nella top 5 è l'adattamento della Universal/Blumhouse di Firestarter di Stephen King, che negli USA approda al quarto posto con appena $1,5 milioni di dollari incassati da 3.412 sale il giorno dell'inaugurazione e un weekend di apertura stimato a poco più di $3,5 milioni di dollari. Tuttavia, come tutte le produzioni Blumhouse, il budget del nuovo film horror è di appena 12 milioni di dollari, dunque il film dovrebbe riuscire a recuperare l'investimento con gli incassi internazionali (nonostante una votazione molto bassa da parte della critica).

Per altre letture, sapete che Doctor Strange 2 potrebbe aver anticipato Secret Wars, l'attesissimo crossover tratto dai fumetti Marvel?