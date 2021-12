Doctor Strange 2, un dirigente Disney risponde ai rumor sull'uscita del trailer

Tra i fan del Marvel Cinematic Universe si è diffuso nei giorni scorsi un nuovo rumor: il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe debuttare dopo Spider-Man: No Way Home, sotto forma di scena post-credit in coda al film. Non sarebbe un fatto inedito nel MCU, e non sarebbe campato in aria dati gli intrecci tra i due titoli.

Anche per questo il pubblico ha iniziato a crederci sempre più convintamente, e anche le discussioni tra i fan sul web sono incentrate in queste ore su questa ipotesi.

A porre un freno all'entusiasmo ci ha così pensato Asad Ayaz, presidente del settore marketing dei Walt Disney Studios. Come possiamo vedere anche in calce all'articolo, il dirigente si è intromesso in una conversazione sul trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, commentando con un laconico "What".

Si tratta, per la cronaca, della stessa persona che aveva esortato i fan Marvel a non diffondere sul web gli spoiler su Eternals, dopo che un incauto giornalista si era lasciato sfuggire la notizia di un cameo a sorpresa nel film. Trattandosi in questo caso di un titolo atteso come Spider-Man: No Way Home, però, il compito di Asad Ayaz sembra decisamente più complicato.

Abbiamo riportato nei giorni scorsi le parole di Benedict Cumberbatch sul suo futuro nel MCU. L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è prevista per il maggio 2022.