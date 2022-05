Doctor Strange 2: un diagramma accurato paragona Scarlet Witch ai Pokemon!

Non c'è dubbio che una parte centrale in Doctor Strange nel Multiverso della Follia sia costituita dall'arco narrativo che coinvolge Wanda Maximoff e la sua trasformazione in Scarlet Witch, già iniziata in WandaVision. Adesso che il film è nelle sale, alcuni fan si sono sbizzarriti a parlare di questa evoluzione come chi l'ha paragonata ai Pokemon.

Dopo tutto quello che ha dovuto passare, non sorprende che Multiverse of Madness veda il personaggio di Elizabeth Olsen abbracciare il suo terribile destino di onnipotente Scarlet Witch. Nel corso del film abbiamo quindi visto Wanda indossare nuovi abiti decisamente più eleganti, che hanno spinto alcuni fan a ripercorrere l'evoluzione del suo costume e a paragonarlo a quello di un franchise piuttosto improbabile: i Pokemon!

Secondo il diagramma, il costume di Scarlet Witch sarebbe l'evoluzione finale (almeno fino ad ora) del personaggio di Elizabeth Olsen. Lo potete visualizzare nel post messo in calce a questa news. Successivamente, i fan hanno quindi pubblicato una serie di omaggi per affiancare il personaggio di Scarlet Witch sempre alle creature del noto franchise.

Nel frattempo, nel corso di un'intervista la Olsen ha spiegato perché Visione e Pietro sono assenti in Doctor Strange 2:

“C'è un'intera lista di cose, come anche l'assenza di mio fratello o dei miei genitori. Penso che il motivo principale è che nel multiverso, e in questa versione della realtà, questa Wanda non era con Visione. Volevamo fosse un mistero. Per qualche motivo non è nel suo mondo. Ho sempre pensato a lei come a una Wanda domestica. Hanno divorziato. Sono separati. Non indossa una fede nuziale per un motivo. Quel genere di cose. Ci piaceva l'idea che fosse da sola. L'idea è che che una volta che diventi madre, la cosa più importante nel mondo sono i tuoi figli, ed ecco perché".

