In Doctor Strange 2 debutterà anche Fratello Voodo?

Dopo il rumor sulla possibile apparizione di Miss America, una nuova casting call per Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra suggerire l'arrivo di un altro volto noto per gli appassionati dei fumetti Marvel.

Stando a quanto riportato dallo scooper DanielRPK e The Illuminerdi (via Comicbook.com), infatti, i Marvel Studios sono alla ricerca di un attore di origine caraibica per interpretare un personaggio sconosciuto. Nella descrizione dell'annuncio viene inoltre citato Haiti come paese principale per la provenienza.

Viste le caratteristiche indicate nella casting call, potremmo dunque trovarci di fronte alla possibile introduzione di Jericho Drumm aka Fratello Voodoo, personaggio apparso per la prima volta nel vol. 1 di Strange Tales (1973). Difficilmente si tratterà invece di Calypso o Nightingale, essendo entrambi esordito nei fumetti di Amazing Spider-Man e dunque in mano a Sony per quanto riguarda i diritti cinematografici.

Proprio nei giorni scorsi, la Disney ha pubblicato le sinossi ufficiali dei prossimi film del MCU tra cui quella di Doctor Strange 2: stando alla descrizione, il personaggio di Benedict Cumberbatch dovrà affrontare un "male indicibile" risvegliato dalle azioni di un vecchio amico.

Il film ha una data di uscita fissata a maggio 2021, anche se al momento i Marvel Studios sono alla ricerca del regista che sostituirà Scott Derrickson dopo la sua uscita per divergenze creative.