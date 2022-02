Doctor Strange 2, Deadpool è davvero nel film? Risponde Ryan Reynolds

Ryan Reynolds ha una risposta per coloro che credevano di aver intravisto Deadpool nel poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma confermerà o smentirà la sua presenza nel film?

Dopo Spider-Man: No Way Home arriverà Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e considerate le premesse del film con Benedict Cumberbatch, i fan si aspettano un'ondata di camei illustri, alcuni già dichiarati, altri in attesa di conferme o, eventualmente, smentite.

E di smentita si tratta nel caso di Deadpool. Ryan Reynolds ha infatti negato di essere nel film dopo che il suo nome è tornato a invadere il web per via dell'ultimo poster ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che secondo alcuni fan racchiudeva un indizio della sua presenza nella pellicola.

"Davvero, non sono nel film!" ha affermato ai microfoni di Variety "Ve lo prometto, non ci sono!".

Certo fossero arrivate qualche mese fa (e magari da un attore meno burlone e tendente agli scherzi), forse queste dichiarazioni sarebbero effettivamente servite come conferma del fatto che non avremmo visto il personaggio nel film... Ma dopo Spider-Man: No Way Home e la compilation di bugie di Andrew Garfield su tutti, chi può mettere la mano sul fuoco che si stia dicendo la verità?



Voi che ne pensate? Deadpool e Ryan Reynolds saranno in Doctor Strange 2? Fateci sapere nei commenti.