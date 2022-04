Doctor Strange 2, David Harbour sarà nel film? L'indizio in uno spot pubblicitario!

David Harbour, star di Stranger Things e del film MCU Black Widow, potrebbe aver lasciato un indizio sull'eventuale partecipazione a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel diretto da Sam Raimi. A far insospettire i fan è uno spot pubblicitario pubblicato dall'attore sul suo account Twitter ufficiale.

Nello spot si vede Harbour descrivere il tipo di macchia presente sulla sua maglietta e dopo qualche secondo un portale dimensionale inizia ad aprirsi dietro l'attore e accanto al contenitore del detersivo Tide. Dal portale esce una mano che afferra il contenitore e lo porta nel passaggio prima che questi si chiuda. Harbour si gira verso il lo scaffale per prendere il contenitore ma scopre che non c'è più. Poi il suo sguardo torna in camera e la star esclama 'Strano'.



Il riferimento a Doctor Strange è piuttosto chiaro ma è insolito che un attore promuova un film nel quale non è stato annunciato. Sinora David Harbour è apparso in un solo film MCU, Black Widow, nei panni di Guardiano Rosso. L'ipotesi che il suo personaggio compaia in un cameo ora è molto più concreta, sopratutto dopo l'annuncio del cameo di Patrick Stewart in Doctor Strange 2.



In ogni caso il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 4 maggio. Nel cast troveremo Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.



Leggete tutto ciò che sappiamo su Doctor Strange 2 nel nostro approfondimento dedicato al film di Raimi.