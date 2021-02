Doctor Strange 2, sarà Danny Elfman a comporre la colonna sonora del film di Sam Raimi

Come rivelato dallo stesso compositore durante una recente intervista ai microfoni di Inverse per presentare il suo nuovo singolo, Love in the Time of Covid, l'amatissimo Danny Elfman, storico collaboratore di Tim Burton, ha rivelato che sarà lui a scrivere la colonna sonora di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi.

Ha dichiarato Elfman nell'intervista:



"Ho già cominciato a scrivere dei pezzi pre-lavoro per Doctor Strange 2 diretto da Sam Raimi. Anche se non potrà avviare effettivamente la composizione o altro per i prossimi mesi, ci sono alcuni pezzi di musica registrata di cui hanno bisogno per i set".



Doctor Strange in the Multiverse of Madness segnerà dunque una reunion tra il regisa e il compositore, che insieme avevano già lavorato in passato in Darkman nel 1990 e poi nella trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, quindi è un ritrovarsi sotto l'egida della Marvel divenuta Marvel Studios e guidata da Kevin Feige. Tra le altre e più recenti collaborazioni tra i due spicca anche quella per Il grande e potente Oz del 2013, per altro ultimo film da regista di Raimi prima di questo grande ritorno.



Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale americane il 25 marzo 2022.