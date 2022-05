Doctor Strange 2, Daniel Graig è Mr. Fantastic in questa straordinaria fan art

Daniel Craig sarebbe dovuto essere Mr. Fantastic in Doctor Strange 2 poi, il ruolo dell'eminente membro degli Illuminati è stato assegnato a John Krasinski ma, come suo solito BossLogic ha immaginato come sarebbe stato l'ex 007 nei panni di Reed Richards.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine riportata in calce alla notizia, l'attore viene ritratto con i capelli più lunghi e leggermente a spazzola e la barba incolta. Naturalmente indossa la tipica uniforme dei Fantastici 4, ovvero la tuta intera blu e nera che mette in bella mostra la sua possente muscolatura.

Justine Kroll, reporter di Deadline, parlando proprio di Daniel Graig, qualche giorno fa ha detto: "Piccola curiosità, Krasinski non era la prima scelta per il ruolo. L'attore originariamente ingaggiato per interpretare quella parte era già pronto per le riprese, ma quando c'è stato un aumento dei casi di COVID ha scelto di tirarsi indietro perché, vivendo a Londra, non voleva correre il rischio di portare il COVID in famiglia".

Ora resta da capire, chi sarà l'ufficiale Mr. Fantastic dell'MCU proprio in vista del nuovo film sui Fantastici 4. Voi vorreste rivedere John Krasinski nel ruolo o piuttosto, vedreste bene proprio l'ex James Bond per quella parte? Come sempre, attendiamo le vostre opinioni nell'apposita sezione dedicata ai commenti.