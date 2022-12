Doctor Strange 2, Daniel Craig smentisce i rumor sulla sua presenza: 'Sono solo voci'

Nei giorni successivi a Black Panther: Wakanda Forever il Marvel Cinematic Universe sta vivendo un periodo di relativa stasi, ma la calma, si sa, non piace ai fan del franchise, che proprio in questi momenti tendono ad avventarsi su ogni nuovo rumor: l'ultimo, nella fattispecie, riguarda Daniel Craig e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Mentre Charlize Theron ammette la sua ignoranza sui film Marvel, infatti, proprio l'ex-James Bond si trova a dover rispondere a chi gli chiede notizie circa una presunta scena tagliata che lo vedeva protagonista nel film con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Scena che, neanche a dirlo, non sarebbe in effetti mai esistita, almeno stando alle parole del nostro Daniel: "Sono solo voci. Voglio dire, non so da dove saltino fuori queste cose... Sono tutte follie da lockdown" ha spiegato senza troppi giri di parole il diretto interessato, smentendo quindi di aver mai preso parte al Marvel Cinematic Universe.

Le voci in questione, ad essere precisi, vedevano Daniel Craig calarsi nei panni di Balder il Coraggioso, fratello del più famoso Thor: che si tratti comunque di un'idea da tenere in considerazione per il futuro? Chissà che Kevin Feige non possa pensarci davvero! A proposito di futuro, intanto, pare che John Krasinski non sia sicuro di tornare nel ruolo di Reed Richards.