Doctor Strange 2, cosa ne pensa Elizabeth Olsen di un potenziale film su Scarlet Witch?

I fan Marvel sperano davvero in un film su Scarlet Witch, ma cosa ne pensa la star di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Elizabeth Olsen? Scopriamo la sua risposta.

Dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è difficile dire quale sarà il futuro di Elizabeth Olsen e di Scarlet Witch nel MCU, ma l'attrice ha rivelato che non sarebbe contraria all'idea di un film standalone sul suo personaggio.

"Penso che mi piacerebbe. Ma dovrebbe essere una storia davvero buona" ha affermato ai microfoni del New York Times "Penso che questi film siano migliori quando non vengono realizzati solo per creare un contenuto a tutti i costi, ma perché stanno portando sullo schermo un punto di vista preciso. E no, quindi, perché vuoi a tutti i costi realizzare una trilogia o cosa".

E quando Comicbook le ha chiesto cosa vorrebbe per la sua Scarlet Witch, Olsen ha replicato:"Penso che i fan abbiano solitamente le idee migliori, e io non saprei davvero che direzione potrebbe prendere il personaggio e quali sono i limiti del MCU perché non sono sempre al passo con i loro piani. Però mi sembra come se i fan sapessero sempre quali sono, anche quando non vengono annunciati. Però ho un'immagine in testa... Sto pensando a Witches Road [la storia dai fumetti targata James Robinson], a una Wanda che invecchia, in decadimento, consumata dal suo potere. E questa cosa mi sembra molto interessante. Non so cosa possa significare, ma mi piacerebbe invecchiare".

E voi, siete d'accordo con lei? Fateci sapere nei commenti.