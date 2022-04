Doctor Strange 2, cosa fa esplodere Wanda nel nuovo spot ufficiale?

Il 4 maggio si avvicina e l'hype per Doctor Strange nel Multiverso della Follia è ormai insostenibile: i fan non stanno più nella pelle dall'attesa di scoprire quali saranno le conseguenze dell'apertura del multiverso, e gli Studios ci mettono del loro stuzzicando la nostra immaginazione con nuovo materiale praticamente ogni giorno.

Mentre i character poster di Doctor Strange 2 ci mostrano tutti i principali protagonisti del film di Sam Raimi, dunque, un nuovo spot televisivo ci ripropone alcune sequenze già viste nei precedenti trailer, ma permette anche ai fan più attenti di notare un misterioso dettaglio presente in una scena con Wanda Maximoff.

Mentre la nostra Scarlet Witch attraversa alcune stanze che non siamo ancora in grado di riconoscere, infatti, la vediamo far esplodere uno strano oggetto che, secondo alcuni, avrebbe sembianze molto simili a quelle di un sistema nervoso umano: qualcuno ipotizza si tratti della testa di una sentinella di Ultron, ma al momento è davvero impossibile dirlo con assoluta certezza!

E voi, avevate fatto caso a questo dettaglio? Di cosa credete si possa trattare? Nell'attesa di saperne di più tra poche settimane, diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che non ci saranno anteprime stampa per Doctor Strange nel Multiverso della Follia.