Doctor Strange 2, cosa accadrà tra Stephen e Christine? Parla Richie Palmer

Mentre si continua a discutere sull'eventuale presenza di Wolverine in Doctor Strange 2, il produttore Richie Palmer ha voluto fare alcune precisazioni su ciò che accadrà tra i personaggi di Stephen e Christine.

Come ricorderete sicuramente, nel primo capitolo cinematografico dedicato allo Stregone Supremo, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch compie una dolorosa scelta, decidendo di lasciarsi alle spalle la sua relazione con Christine per dare la priorità alle sue responsabilità di supereroe. E per il momento, sembra proprio che Doctor Strange non ritornerà sui suoi passi.

"Non sono tornati insieme, sfortunatamente... come abbiamo visto alla fine di Doctor Strange, ha scelto di rimanere al Sanctum, il che significa che non può soddisfare i suoi desideri egoistici", ha spiegato il produttore. "Gli sarebbe piaciuto stare con Christine alla fine di quel film, ma ha deciso di compiere la scelta più difficile. Ha detto: 'No. Diventerò un supereroe e difenderò la nostra realtà. Devo andare avanti in tal senso'. Il nostro film il tormento che questa difficile scelta gli ha causato. Potrebbe pentirsi di come sono finite le cose con Christine; il suo sentimento per lei continua ad essere vivo".

Come lo Stephen Strange di Cumberbatch, la Christine Palmer di Rachel McAdams ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2016 nel primo Doctor Strange. Tuttavia, mentre lo Stregone Supremo è apparso in molti altri film del franchise, l'infermiera non è più apparsa in altre pellicole. Staremo a vedere come andranno le cose tra i due. Sicuramente Doctor Strange 2 ci sorprenderà e chissà, magari il Doc troverà spazio anche per l'amore in questo Multiverso della Follia.