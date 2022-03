Doctor Strange 2 farà contenti i fan de...La Casa 2?! Lo ha rivelato Kevin Feige

Dopo aver dato un'occhiata alla nuova foto di Doctor Strange 2 che ha confermato gli Illuminati, ascoltiamo le parole del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sul nuovo film diretto da Sam Raimi.

Il regista di culto, che torna nel mondo dei cinecomics Marvel a quindici anni esatti dalla conclusione della trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, è arrivato al successo negli anni '80 con i primi due film della saga horror de La casa, usciti rispettivamente nel 1981 e nel 1987, con un terzo capitolo - L'armata delle tenebre - arrivato nel 1993. Ora, in una recente intervista con Empire, Feige ha rivelato che Raimi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tornato alle sue radici horror, assicurando che "il film renderà molto felici i fan de La casa 2".

A questo punto non è chiaro cosa esattamente significhino le parole di Kevin Feige, ma il riferimento specifico al secondo capitolo della saga horror di Sam Raimi farà sicuramente discutere i fan. Inoltre, Feige ha anche aggiunto: "Gli consegnavamo delle note del tipo: 'Questa scena è fantastica - il tuo film sarà paragonato a quelli degli Avengers e a Spider-Man - però non dimenticarti il tuo lato 'Sam Raimi'".

E' difficile credere che Doctor Strange 2 possa raggiungere i livelli di violenza de La casa 2, considerato che il film Marvel uscirà con il solito PG-13, ma è interessante che nelle note di produzione Kevin Feige e compagnia abbiano incoraggiato Sam Raimi a 'fare il Sam Raimi'. Nella stessa intervista, Kevin Feige ha anche parlato dell addio di Scott Derrickson, regista del primo Doctor Strange scelto inizialmente anche per Multiverse of Madness ma rimpiazzato con Sam Raimi dopo alcune divergente creative.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà in Italia dal 3 maggio.