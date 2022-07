Doctor Strange 2, confermato ufficialmente il cameo di Xena che nessuno ha notato!

Tra i tanti camei di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il meno evidente è forse quello di Lucy Lawless nei panni di Xena, o per lo meno questa era l'intenzione del regista Sam Raimi, che con la star ha collaborato numerose volte nel corso della sua carriera.

Durante la scena in cui Strange si ritrova sulla Terra 838 per incontrare gli Illuminati, infatti, c'è una statua che lo stesso Raimi ha confermato essere dedicata a Xena, la principessa guerriera protagonista della famosa serie tv anni '90 prodotta proprio dal regista. L'attrice stessa ha riconosciuto l'Easter Egg su Twitter, come potete vedere nel post in calce all'articolo: "OHMIGOSH. E' successo davvero!"

Lucy Lawless è sposata con uno dei frequenti partner di Sam Raimi, Rob Tapert, che è stato anche co-produttore esecutivo della serie Xena - Principessa guerriera, andata avanti per sei stagioni dal 1995 al 2001 e che includeva nel cast anche Renée O'Connor nel ruolo della compagna di viaggio Olimpia, il fratello di Sam Raimi Ted Raimi nel ruolo i ricorrente Joxer e Kevin Smith nel ruolo di Ares, il dio della guerra. Lawless è apparsa anche in altri progetti di Raimi come la serie STARZ Ash vs Evil Dead e Spider-Man del 2002.

Avevate notato la statua di Xena in Doctor Strange 2? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, scoprite questo particolare molto sospetto sul costume del Mr Fantastic di John Krasinski visto nel film MCU.