Doctor Strange 2, un concept art svela come Deadpool e Cable sarebbero potuti apparire

Si è parlato tanto di un possibile cameo di Deadpool nel sequel di Doctor Strange, con tanto di smentita da parte di Ryan Reynolds, e in effetti non lo abbiamo avuto... Ma guardate come sarebbe potuto accadere.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha avuto la sua buona dosa di camei, ma nessuno di questi riguardava Deadpool o Cable, i personaggi Marvel interpretati nei film FOX da Ryan Reynolds e Josh Brolin.

Eppure un concept art che si intravede nell'episodio di Marvel Studios: Assembled dedicato al film di Sam Raimi ci mostra come, almeno ad un certo punto della pianificazione della pellicola, l'idea di far comparire i due c'era stata... Anche se letteralmente solo su carta.

Nell'immagine presente anche nella nostra gallery in calce alla notizia potete infatti vedere come due billboard, uno di Deadpool che imita lo Zio Sam nei poster "I Want You" (ripetuto, tra l'altro) e un altro in cui sia lui che Cable ricreano l'immagine promozionale di Deadpool 2, quella con La Creazione D'Adamo.

Sarebbe stata un'apparizione fugace, certo, ma sicuramente gradita per i fan del mercenario chiacchierone... O forse no. Dopotutto, ci sono stati (ri)presentati comunque diversi personaggi nel film, incluso il Professor X di Patrick Stewart, e caricarlo ancor di più, seppur con delle semplici immagini non incluse in un determinato contesto, sarebbe stato forse troppo.

