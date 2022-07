Doctor Strange 2, concept art dello scontro epico (tagliato) Wanda VS Mordo: 'Decapitato'

E se...? E se in un universo alternativo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness fosse iniziato esattamente come voluto in origine? Con Mordo a presentarsi da Wanda al posto di Strange e dover affrontare uno scontro epico nel tetro panorama corrotto dal Darkhold? Sarebbe stato decapitato, ecco i concept art.

Con tutti questi universi da gestire, è necessario fare un po’ d’ordine per evitare confusioni di sorta. Nel penultimo film del Marvel Cinematic Universe – cui ha fatto seguito il Thor Love and Thunder appena uscito in sala e già al nono posto nei migliori debutti box office MCU – ritroviamo un solo Barone Mordo (sempre interpretato da Chiwetel Ejiofor) e non è quello del primo capitolo su Stephen Strange. Ma piuttosto quello di Terra-838, vale a dire l’universo alternativo guidato dagli Illuminati con a capo, fra gli altri, Morto stesso, e distinto dall’universo finora conosciuto nella Saga dell’Infinito, catalogato per l’occasione come Terra-616.

In questo nuovo universo di cui facciamo la conoscenza (attenzione, seguono spoiler) gli Illuminati non fanno esattamente una bella fine dopo l’incontro cataclismico con la Scarlet Witch di Wanda Maximoff. Ma nelle intenzioni originali di Sam Raimi, che ha dovuto tagliare enormemente la sua Director’s Cut fino a realizzare uno dei montaggi più brevi per l’universo cinematico a fronte del materiale che avrebbe dovuto introdurre, il primo a perire sotto i colpi della Maximoff sarebbe stato il Mordo di 616. Sarebbe stato lui, non Strange, a presentarsi nell’esilio di finzione creato da Wanda per mascherare gli effetti della corruzione del Darkhold.

Lo scontro, a giudicare dalle concept art appena rese pubbliche che trovate in calce all’articolo e che mostrano abbastanza nel dettaglio quanto avremmo trovato nel film, sarebbe stato epico. Ma avrebbe causato anche, motivo per il quale forse è stato eliminato, la perdita di un personaggio cruciale per il futuro del MCU, vista la promessa di Mordo nel precedente capitolo di ridurre il numero di Stregoni nel mondo. Wanda, infatti, l’avrebbe prima decapitato e poi consegnato – solo la testa, a quanto pare – a Stephen Strange, presentandosi così come villain del film. Una scena decisamente orrorifica, molto più in linea con le promesse di genere – parzialmente disattese – fatte da Sam Raimi prima dell’uscita del film. Trovate le concept art qui sotto: che ne pensate? Avreste voluto vedere una scena iniziale così o preferite quella di apertura con America Chavez? Ditecelo nei commenti!