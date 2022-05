Doctor Strange 2, dei concept art da paura per un'epica scena del film: guardateli!

Mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia vola alto al botteghino e regala ai Marvel Studios il miglior incasso del 2022, il cinematic illustrator Alexander Mandradjiev ci mostra degli inediti concept art del film.

Si è parlato tanto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, di chi sarebbe stato il villain della pellicola (all'inizio doveva essere Nightmare il villain di Doctor Strange 2, solo in seguito si è optato per Scarlet Witch), e di quali membri degli Illuminati avremmo visto nel film.

Ora conosciamo la risposta a tutte queste domande, come anche la storia dietro l'inquietante scena rappresentata in questi concept art, che ha visto il Professor X di Patrick Stewart addentrarsi nella mente di Wanda (con esito alquanto letale).

"Questo è stato un momento davvero intenso da rappresentare. Ero alla ricerca di un effetto onirico,, come un incubo incastrato in un loop. #cinematography #mood #story #art #doctorstrangeinthemultiverseofmadness #marvelcinematicuniverse #marvelvisualdevelopment" si legge nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Di recente avevamo visto altri concept art come quello di Clea, il personaggio interpretato da Charlize Theron che appare nella scena mid-credit per chiedere aiuto a Strange e così anticipare sviluppi futuri, sia dal punto di vista delle battaglie a venire per Stephen, sia sul piano sentimentale.