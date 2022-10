Doctor Strange 2, la concept art mostra il cameo scartato di Daniel Craig!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha riservato diversi cameo ai fan Marvel, anche se le voci iniziali parlavano di molte altre apparizioni poi non confermate dal montaggio finale. Tra quelli inizialmente previsti anche il cameo di una star conosciuta per un franchise completamente differente. Di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Daniel Craig, storico volto dell'agente 007 James Bond, nella saga cinematografica sulla spia più nota del grande schermo.

Craig avrebbe dovuto partecipare in un cameo nel ruolo di Balder, sostituto di Thor per gli Illuminati e apripista della mitologia norrena.



Un cameo tagliato completamente dal montaggio finale e che ora torna sotto forma di concept art grazie a Darrell Warner, che permette ai fan di dare uno sguardo al personaggio e comprendere come sarebbe potuto essere nel caso fosse stato portato a termine. Il sequel di Doctor Strange ha riportato Sam Raimi alla regia di un cinecomic a distanza di parecchi anni dalla trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire. Benedict Cumberbatch riprende nel film il ruolo di Stephen Strange, accanto a Elizabeth Olsen che vorrebbe in futuro una redenzione di Scarlet Witch, considerata la deriva presa dal personaggio nel film.

Non tutto è perduto per quanto riguarda Daniel Craig nel Marvel Cinematic Universe; è possibile che Balder possa essere incluso in futuro in altri prodotti MCU, a cominciare da Secret Wars.

Voi cosa ne pensate?



