Doctor Strange 2, ecco il collegamento segreto con Moon Knight!

Dopo le parole di Paul Bettany riguardanti una sua possibile apparizione in Doctor Strange 2, torniamo a parlare del prossimo film in uscita targato Marvel Studios e di un suo collegamento con Moon Knight.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha una collegamento segreto con Moon Knight. Questa settimana, i Marvel Studios hanno pubblicato un breve trailer su Youtube del secondo capitolo con protagonista Benedict Cumberbatch. In una clip, il Defender Strange utilizza infatti una magia bianca mentre parla con America Chavez, colore piuttosto nuovo per l'MCU. Ma proprio questa settimana, abbiamo appena visto un simile esempio di magia in Moon Knight. L'avatar di Osiride, Selim, usa la stessa sfumatura di poteri per sottomettere Khonshu quando cerca di attaccare Arthur Harrow in presenza dell'Ennead. Nell'universo cinematografico marvel, la magia del tempo è verde, la magia oscura è viola e la "magia dell'anima" è arancione. Questa varietà incolore è quindi del tutto nuova.

La cosa più curiosa e che più fa riflettere però, è che proprio questa magia utilizzata da Defender Strange nei trailer precedenti era del colore giallo/arancione classico che abbiamo sempre visto fino ad ora. Dopo l'uscita del nuovo episodio dello show con Oscar Isaac, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x03, questo particolare è stato cambiato.

E voi cosa ne pensate? C'è qualcosa che si nasconde sotto, oppure si tratta di una semplice coincidenza? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio.