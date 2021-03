Doctor Strange 2 e i collegamenti con WandaVision: 'C'è ancora tanto da raccontare'

Sappiamo ormai da tempo che gli eventi di WandaVision proseguiranno in Doctor Strange Multiverse of Madness, e sebbene Kevin Feige abbia affermato che non servirà aver visto la serie per comprendere appieno il film di Sam Raimi, Matt Shakman è tornato a parlare di come la storia di Wanda proseguirà anche nella pellicola.

"Stavamo cercando di raccontare una storia completa in termini di narrativa intorno a Westview, e speriamo che questa storia abbia una certa risonanza e sia soddisfacente e sorprendente per i fan" ha spiegato il regista della serie in una recente intervista (via Movieweb). "Ma Wanda tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e c'è molto di più della sua storia da raccontare, perciò questa è stata solo una parte di una vita molto ricca e complicata."

A giudicare dalle sue parole, dunque, WandaVision potrebbe essere solo l'inizio di un percorso di crescita del personaggio di Elizabeth Olsen che passerà anche per il sequel di Doctor Strange, la cui trama ricordiamo sarà legata al Multiverso come quella di Loki e probabilmente anche di Spider-Man: No Way Home.

Parlando del tanto apprezzato episodio 8 dello show Disney+, ovvero quello incentrato sul passato di Wanda, Shakman ha aggiunto: "L'episodio 8 ci ha permesso di abbassare davvero il sipario. Siamo stati in grado di trascorrere molto tempo con Wanda in momenti chiave in cui ha sperimentato la perdita, ma anche grande amore. Penso che le due cose siano connesse, e questo è uno dei motivi per cui la scena di Wanda e Visione che diventano una coppia nel complesso degli Avengers, seduti insieme sul letto parlando della perdita di Pietro con Visione che dice: 'Cos'è l'amore se non dolore perseverante?', è il cuore dell'intero show. È una cosa che si offrono a vicenda, come Wanda che cerca di trovare conforto per questo dolore incredibile."

A proposito di Doctor Strange 2, vi ricordiamo che di recente il grande Bruce Campbell ha svelato la sua presenza nel film.