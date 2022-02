Doctor Strange 2, quali saranno i collegamenti con Loki e What If? Risponde il produttore

Dopo aver discusso la dinamica del rapporto tra Doctor Strange e Wanda dopo gli eventi di WandaVision, il produttore dei Marvel Studios Richie Palmer ha parlato dei collegamenti tra l'acclamata serie tv di Loki e l'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Come saprete la serie con protagonista Tom Hiddleston ha aperto le porte al Multiverso, un concetto già esplorato con la serie animata What If...? e col film Spider-Man: No Way Home ma che promette di deflagrare in ogni direzione nella nuova opera diretta da Sam Raimi: ma, a questo proposito, quali saranno i collegamenti tra Loki e Doctor Strange 2?

"È stato davvero eccitante" ha dichiarato Richie. "Abbiamo capito che non avremmo avuto bisogno di passare molto tempo a ricapitolare le regole del Multiverso nel nostro film, perché il pubblico è preparato ormai. Con Michael [Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange 2, ndr] abbiamo deciso di raccontare una nuova emozionante storia che parte da ciò che avevamo già stabilito. La forza di Michael è come riesce a descrivere i personaggi. Come avete potuto vedere in Loki, tutti i momenti migliori di quella serie riguardavano l'interazione tra i personaggi, il collasso delle linee temporali alternative era solo uno sfondo, un contesto. La stessa cosa succederà nel nostro film. La sceneggiatura di Michael ha inserito il cuore in questo grosso concetto di fantascienza che è il Multiverso".

Il finale di stagione di Loki ha inoltre introdotto Jonathan Majors come Colui che resta, ovvero una variante di Kang il Conquistatore, il prossimo grande villain del MCU dopo Thanos che i fan rincontreranno in Ant-Man & The Wasp: Quantumania: una seconda stagione di Loki è già stata confermata ufficialmente e diversi rumor hanno anticipato la presenza di Tom Hiddleston e altri membri del cast della serie proprio in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ma il film di Sam Raimi avrà anche dei collegamenti diretti con What If...?: "Le cose si fanno piuttosto inquietanti. Adoriamo quell'episodio di What If...? dedicato a Doctor Strange, e speriamo di avergli reso giustizia".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 4 maggio.