Doctor Strange 2: un collaboratore di Sam Raimi si unisce al film Marvel

Mentre tutte le produzioni dei Marvel Studios sono bloccate per via dell'emergenza, ecco arrivare un interessante aggiornamento su Doctor Strange in the Multiverse of Madness: secondo quanto riportato da IMDb Pro, lo studio ha ingaggiato Robert Stromberg come scenografo della pellicola.

Vincitore di due premi Oscar per le scenografie di Avatar e Alice in Wonderland, Stromberg ha collaborato con Sam Raimi ne Il grande e potente Oz, l'ultima pellicola diretta dal regista di Spider-Man, che a questo punto sembra sempre più vicino al ritorno dietro la macchina da presa.

Stromberg, che è anche noto per aver diretto il primo Maleficent, vanta una lunga carriera nel campo degli effetti visivi avendo lavorato nel settore da fine anni '80 al 2016 - ha svolto il suo ultimo lavoro da effettista per Game of Thrones.

La pre-produzione di Doctor Strange 2 sta proseguendo da remoto in vista dell'inizio delle riprese previste per giugno, che potrebbero però subire dei ritardi con l'evolversi dell'emergenza Coronavirus: stando alle ultime indiscrezioni, il film con Benedict Cumberbatch sarà girato in Inghilterra.

L'uscita di Doctor Strange 2, lo ricordiamo, è slittata al 5 novembre 2021 a causa del rinvio di Black Widow: qui potete trovare il nuovo calendario del MCU. Nessun cambio di programma invece per WandaVision e Loki (almeno per il momento), entrambi titoli legati alla trama del sequel.