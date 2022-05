Doctor Strange 2, clamoroso: Magneto di Michael Fassbender e Deadpool tagliati dal film?

Dopo aver scoperto che Daniel Craig era la prima scelta per QUEL personaggio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sul film MCU di Sam Raimi in queste ore è emersa un'indiscrezione clamorosa sul Magneto di Michael Fassbender.

Il rumor è arrivato dal podcast The Weekly Planet di James Clement, il quale ha affermato che Michael Fassbender ha filmato una scena come Magneto per Doctor Strange 2, ma alla fine la scena sarebbe stata tagliata dal film. Oltre a Magneto, Clement ha anche elencato anche Balder the Brave e Ghost Rider come altri personaggi considerati per gli Illuminati, con Deadpool che appariva in una scena post-crediti.

Alcuni fan sono rimasti delusi dai cameo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il film include una versione del team degli Illuminati composta da Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), Captain Carter (Hayley Atwell), Black Bolt (Anson Mount), Captain Marvel (Lashana Lynch), Mr. Fantastic (John Krasinski) e Professor X (Patrick Stewart). Inoltre, nella scena dei titoli di coda, Charlize Theron ha fatto il suo debutto nel MCU come Clea. Come forse saprete però la produzione del film ha subito numerosi rimaneggiamenti con diverse fase di modifiche e riprese aggiuntive: al momento queste indiscrezioni pubblicate da The Weekly Planet non sono state confermate, quindi rimanete sintonizzati.

