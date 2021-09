Doctor Strange 2, clamoroso: un leak svela il ritorno di Charles Xavier di Patrick Stewart

Nelle scorse settimane un clamoroso rumor aveva anticipato il ritorno di Charles Xavier e l'esordio degli Illuminati in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ora, un nuovo leak trapelato in rete in queste ore avrebbe fornito la 'prova' della presenza di Patrick Stewart nel film Marvel.

Come potete vedere in calce all'articolo, una recente fuga di notizie su Twitter sembrerebbe confermare le eccitanti voci di corridoio sul leader degli X-Men: l'immagine è stata twittata da @MOMLEAK e mostra Patrick Stewart seduto su quella che sembra la Hoverchair del Professor Xavier. Il tweet recita "pre vfx charles xavier", il che vuol dire che l'immagine è stata o sarà ritoccata con la CGI (probabilmente per ringiovanire l'attore?).

Supponendo che questa perdita sia reale e il leak legittimo, sembra che i fan assisteranno all'inatteso ritorno di Patrick Stewart nei panni di (una versione del) Professor Xavier, col personaggio che sarà perfino munito della sua famosa Hoverchair dorata vista nella serie animata e nei fumetti degli X-Men. Inoltre, l'eventuale presenza di Patrick Stewart nel film Marvel Studios solleverebbe anche molte domande sul reboot degli X-Men in arrivo nel MCU: è possibile che ance altri attori della saga della Fox torneranno per riprendere i loro ruoli di X-Men nei futuri progetti MCU? Per ora rimaniamo in attesa di futuri aggiornamenti o eventuali smentite a proposito del leak.

Ricordiamo che le riprese di Doctor Strange 2 sono terminate in vista della data d'uscita fissata per marzo 2022. Doctor Strange sarà visto a dicembre in Spider-Man: No Way Home.