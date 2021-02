Doctor Strange 2, Chris Evans pronto a tornare in due ruoli diversi?

Il multiverso sta letteralmente dando alla testa al mondo Marvel: le ultime novità su Spider-Man 3 hanno causato un vero e proprio terremoto tra i fan dell'MCU, aumentato se possibile d'intensità anche grazie a quanto mostrato finora da WandaVision e dalle previsioni su ciò che vedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il film con Benedict Cumberbatch, in particolare, sembra destinato a diventare uno snodo importantissimo nell'introduzione del multiverso: ad oggi, comunque, non sappiamo ancora quali villain e personaggi appariranno nel sequel diretto da Sam Raimi, ma una nuova teoria ha sganciato in queste ore una potenziale bomba al riguardo.

Con il ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America ormai dato per certo, infatti, alcuni rumor parlano del possibile esordio durante Doctor Strange 2 della versione di Cap proveniente dalla storyline di Secret Empire (quella, insomma, dell'ormai celebre "Heil HYDRA"). Il bello, però, sta nella seconda parte della teoria: qualcuno, infatti, ha ipotizzato che il buon Chris potrebbe apparire addirittura in un duplice ruolo, rivestendo per la prima volta dal 2007 i panni della Torcia Umana.

La cosa, in tutta onestà, ci sembra rasentare la follia: date le novità saltate fuori negli ultimi tempi, però, meglio non dare nulla per scontato! Vi piacerebbe una soluzione del genere? Diteci la vostra nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha confermato le connessioni tra Doctor Strange e il multiverso; secondo un'altra teoria, invece, WandaVision e Doctor Strange 2 potrebbero portare a Doctor Strange: Damnation.