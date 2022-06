Doctor Strange 2, Chris Evans su Captain Carter: 'Non potrei essere più felice per Hayley'

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno fatto il loro debutto nel MCU gli Illuminati, e con loro anche la versione live-action di Captain Carter, interpretata da Hayley Atwell. Ma cosa ne ha pensato l'attore di Captain America Chris Evans.

L'avevamo vista in versione animata nella serie di Disney+ What If...?, ma non era ancora apparsa in un prodotto live-action in queste vesti: stiamo parlando della Captain Carter di Hayley Atwell, che in Doctor Strange nel Multiverso della Follia vediamo apparire come uno dei difensori di Terra-838 in quanto membro degli Illuminati.

Ma c'è qualcuno che potrebbe considerarsi un diretto interessato sulla questione Capitani del MCU a cui è stato chiesto cosa ne pensasse di questo personaggio...

"Non ho ancora avuto modo di vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma ne ho sentito tanto parlare. Voglio dire, è perfetta per un ruolo così" ha affermato Chris Evans in una recente intervista "È davvero una delle più brave attrici con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare, e uno degli esseri umani più adorabili che possano esistere".

Al momento Evans è impegnato come ranger spaziale in quanto protagonista di Lightyear (e a circondarsi di adorabili amici a quattro a zampe nell'intervista con i cuccioli di BuzzFeed) ma chissà se un giorno non lo vedremo di nuovo con lo scudo in mano... Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.