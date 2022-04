Doctor Strange 2, Chiwetel Ejiofor sul ritorno alla Marvel: 'Un onore lavorare con Raimi'

Tra le tante novità che Doctor Strange nel Multiverso della Follia presenterà al pubblico una volta approdato nelle sale cinematografiche, ci sarà anche il ritorno di Chiwetel Ejiofor nei panni del Barone Mordo, personaggio che avevamo conosciuto nel primo film con Benedict Cumberbatch e che nel sequel ritroveremo profondamente cambiato.

Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, lo stregone tornerà per avvertire Strange che la sua "profanazione della realtà non resterà impunita", come gli sentiamo dire nel trailer di Doctor Strange 2. Nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight, Ejiofor non ha trattenuto l'eccitazione nel tornare a interpretare il personaggio ai Marvel Studios, soprattutto per aver lavorato al servizio di una leggenda come Sam Raimi.

"E' abbastanza folle e sarà davvero eccitante", ha detto Chiwetel, attualmente impegnato nel promuovere la sua nuova serie Showtime The Man Who Fell to Earth. "È stata una vera gioia riunirsi alla squadra, e [il regista] Sam [Raimi] mi ha reso una specie di leader in questo film, e, sapete, penso che il suo lavoro sia così straordinario e lo è stato per così tanto tempo". Ejiofor ha concluso: "Quindi è stato molto, molto eccitante, e penso che la gente si divertirà molto".

Vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà dal 4 maggio in Italia, con due giorni d'anticipo rispetto all'esordio negli Stati Uniti, previsto invece per il 6 maggio. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher tra i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron, già autore di Loki e al momento maggior indiziato come probabile autore del nuovo film sugli X Men.