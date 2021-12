Doctor Strange 2, chi tornerà? Tutti i personaggi Marvel tra rumor e conferme

Abbiamo visto da poco il trailer di Doctor Strange 2, che ha dato il via a varie teorie su chi potrebbe essere nel film. Secondo dei recenti rumor, Freccia Nera sarà presente, ma non ne abbiamo ancora la certezza. Ecco una lista di chi potrebbe tornare e chi è stato già confermato.

Il primo personaggio arriva da WandaVision, ed è Scarlet Witch, che potrebbe lavorare insieme a Doctor Strange anche per recuperare i suoi figli, Billy and Tommy. I due potrebbero tornare in futuro come membri degli Young Avengers, quindi sarebbe possibile vederli in questa pellicola. Un altro rumor invece coinvolge un personaggio che viene dai film di X-Men, che i fan hanno sperato di veder entrare nel MCU sin da quando la Disney ha acquisito la 21s Century Fox. Si tratta del Professore Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart. Lui è infatti un membro degli Illuminati, con cui Strange avrà a che fare in questo capitolo. Ma non finisce qui per quanto riguarda i debutti nel MCU, perché anche Mister Fantastic potrebbe arrivare come membro degli Illuminati accanto al Professor X. Ci sarebbe ancora un terzo proveniente dal mondo di supereroi inizialmente targato Fox, che dovrebbe scontrarsi con Scarlet Witch durante il film, ma su cui non abbiamo molte informazioni. Chi potrebbe essere?

In ogni caso potrebbero esserci anche ritorni da prodotti più recenti, come Tobey Maguire da No Way Home, che con il suo Spider-Man potrebbe fare ancora un giro nel multiverso, o i protagonisti di Loki, il prodotto in cui questa realtà del multiverso è stata introdotta. Potrebbe trattarsi dello stesso Dio dell'Inganno o di Sylvie, ma anche di Colui che Rimane. Da What If...?, invece, potrebbe arrivare Captain Carter, variante di Peggy Carter che proviene da un altro universo.

Potrebbe tornare anche Ultron, che ancora una volta avrebbe a che fare con gli Illuminati, mentre a fare il suo debutto anche Sleepwalker, che è apparso in una serie di giochi legati a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si tratta di un personaggio oscuro, che avrebbe un ruolo al momento indefinito. E infine si parla dell'introduzione di un villain demoniaco che legherebbe questo film a Shang-Chi: D'Spayre. Lui è in grado di usare le sue abilità telepatiche per far provare paura ai suoi nemici, ed è collegato a Dweller-In-Darkness.

Voi chi vi aspettate di vedere?