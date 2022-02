Doctor Strange 2, chi sono tutti i personaggi segreti nel trailer: il recap

Nel corso del Super Bowl 2022, abbiamo finalmente visto il trailer ufficiale di Doctor Strange 2, che nelle sue immagini ha rivelato una serie di ritorni. Ecco quali sono i personaggi presenti in questa anteprima.

Uno dei primi protagonisti che vediamo è America Chavez, bloccata da una dei demoni multiversali all'inizio del trailer. Sapevamo tutti che sarebbe stata nel film, dunque non è una vera e propria novità. Così come non lo è neanche Defender Strange, una variante dello stregone che presenta delle strisce bianche tra i capelli e che si distingue anche grazie al suo costume, ben diverso da quello del classico Doctor Strange. Il quale, tra l'altro, sembra apparire anche nella variante di What If, quella di Strange Zombie.

E a proposito di Multiverso, molti immaginano che nel trailer ci sia anche Loki. In particolare nella scena in cui Strange sta praticando la sua magia e ha accanto una figura dai capelli lunghi neri: che sia proprio il personaggio di Tom Hiddleston? Secondo i fan sì.

C'è poi ovviamente Wanda Maximoff che avrà un ruolo importante nel film e probabilmente una sua variante, che vediamo nelle immagini. E ancora, il trailer rivela la presenza di Christine Palmer, Iron Legion (O Ultron? Tante sono ancora le domande) e del Professor X, di cui sentiamo la voce. Molti si sono chiesti anche se ci sarà Captain Marvel, che a detta di alcuni appare nel trailer, quando vediamo una persona avvolta da un fascio luminoso che si scontra con Wanda: che sia lei? Possibile. Secondo i fan potrebbe esserci anche Captain Carter, di cui è stato trovato lo scudo nella locandina di Doctor Strange 2.

