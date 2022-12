Doctor Strange 2, Charlize Theron confessa:'Ero ignorante, non conoscevo i film Marvel'

Il premio Oscar Charlize Theron ha debuttato quest'anno nel Marvel Cinematic Universe nella scena post-credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel ruolo di Clea. Non sappiamo quando rivedremo Theron nel franchise, ma l'attrice ha raccontato il suo approccio con il franchise Marvel prima di entrare a farne parte.

Sul sito di Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

"Ero ignorante, non conoscevo quei film Marvel abbastanza bene, fino quando una famiglia che considero la mia famiglia adottiva non me li ha fatti guardare. Li prendevo sempre in giro, sono pazzi della Marvel. Gli dicevo 'Oh, mio Dio, siete dei fo***ti secchioni'. Successivamente, durante le vacanze di primavera abbiamo affittato una casa e i nostri figli erano in un campo e ci hanno detto 'Siediti, e guarda i film'. Abbiamo guardato tutti i film e ho pensato, 'Oddio, sono così bravi'. Anche i bambini ci sono entrati [nell'MCU] ed è stato un viaggio davvero divertente. C'è una mitologia attorno ed è stata pensata per decenni con Clea ed era una sfida. Ad esempio, come lo reinventi [il personaggio di Clea]?Sono eccitata, ma non so cosa accadrà" ha dichiarato Charlize Theron.



Non è chiaro quando e se l'attrice tornerà ad interpretare Clea nel Marvel Cinematic Universe, ma nel frattempo è diventata una grande fan del franchise più famoso al mondo. Inoltre Charlize Theron non può dire nulla su Clea, affermando ironicamente che se dovesse farlo 'verrebbe uccisa'.