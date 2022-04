Doctor Strange 2, ci sono proprio tutti nei nuovi character poster!

L'attesa è ormai quasi giunta al termine: manca meno di un mese al momento in cui potremo finalmente recarci in sala a scoprire, grazie a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quali siano state le conseguenze dell'apertura del multiverso. Fino ad allora, però, Marvel ha ancora qualche carta da giocare per aumentare l'hype.

Mentre un nuovo teaser di Doctor Strange 2 affronta ancora una volta il complicato concetto di multiverso, dunque, ecco i nuovi character poster rilasciati proprio per permetterci di familiarizzare con i protagonisti del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe... Per quanto, naturalmente, la gran parte di loro non abbia bisogno di presentazioni!

Al personaggio di Benedict Cumberbatch fanno infatti compagnia i ben noti Wong, Christine Palmer e Mordo, accompagnati da una Wanda Maximoff sulla quale grava il peso del grosso delle aspettative dei fan dopo il successo di WandaVision e sull'unica esordiente del lotto, quella America Chavez interpretata da Xochitl Gomez e ovviamente oggetto di tanta curiosità.

I nomi importanti, insomma, non mancano di certo in un film che si preannuncia come un punto di svolta decisivo per questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: per saperne di più, ovviamente, non resta che pazientare ancora poche settimane! Elizabeth Olsen, intanto, è tornata a parlare del suo ruolo di villain in Doctor Strange 2.