Doctor Strange 2: l'esordio del supereroe che tutti stavano aspettando, spiegato bene

Dopo aver discusso della scena post credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, addentriamoci letteralmente nel Marvel Cinematic Multiverse per esaminare più da vicino il cameo di quel famosissimo attore nei panni del supereroe che tutti stavano aspettando.

PRIMA DI PROCEDERE NELLA LETTURA, vi ricordiamo che il seguente articolo è contrassegnato col BOLLINO ROSSO SPOILER

Come anticipato dal materiale promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film di Sam Raimi include la presenza degli Illuminati, o per lo meno una versione degli Illuminati esistente nell'universo in cui Doctor Strange e America Chavez rimangono intrappolati ad un certo punto della storia. I fan sono rimasti sorpresi nello scoprire che questo supergruppo - a quanto pare la versione degli Avengers di quell'universo - è composto da Mordo di Chiwetel Ejiofor, Black Bolt di Anson Mount, Captain Marvel di Lashana Lynch, Professor X di Patrick Stewart e Captain Carter di Hayley Atwell, ma ogni sala cinematografica del Multiverso è scoppiata di gioia quando sullo schermo è apparso John Krasinski nei panni di Mr. Fantastic, il leader dei Fantastici Quattro.

Questo casting è stato per lungo tempo sponsorizzato dai fan del Marvel Cinematic Universe, in impaziente attesa del reboot dei Fantastici Quattro: basta una rapida ricerca sul web per imbattersi nelle centinaia di fan-art che, letteralmente da anni, si sono divertite ad immaginare John Krasinski nel ruolo di Reed Richards e sua moglie Emily Blunt in quello di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, moglie di Reed nei fumetti (e citata da Reed Richards in Doctor Strange 2). A quanto pare dunque i Marvel Studios hanno ascoltato la richiesta dei fan, sfruttando questo cameo 'breve ma intenso' per una strizzare l'occhio al pubblico.



Tuttavia ciò non vuol dire che John Krasinski sarà il Mr. Fantastic del MCU: al momento il film dei Fantastici Quattro è si in sviluppo, ma non sono note informazioni sul casting e il grande gioco del Multiverso può permettere ai Marvel Studios di procedere in qualsiasi direzione, assegnando il ruolo tanto a Krasinski quanto ad un altro attore più giovane. Del resto il film seguirà i Fantastici Quattro del MCU (denominato Terra 616) e sebbene alcuni personaggi nel Multiverso siano interpretati dagli stessi attori (vedasi Doctor Strange, Wanda, ecc) altri invece hanno fattezze diverse (si pensi ai tre Peter Parker di No Way Home). Il cameo di John Krasinski quindi non rappresenta una garanzia del fatto che l'attore sarà effettivamente Reed Richards nel MCU.

