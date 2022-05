Doctor Strange 2: tutti i camei di Bruce Campbell nei film di Sam Raimi

Appurato che in Doctor Strange nel Multiverso della Follia non c'è Tom Cruise, i fan possono almeno godersi l'ennesimo cameo di Bruce Campbell in un film di Sam Raimi.

I due artisti sono amici di vecchia data, e nei propri film il regista riesce (quasi) sempre a trovare una piccola parte per il suo attore preferito: in Doctor Strange nel Multiverso della Follia Bruce Campbell appare nella seconda scena post credit e anche durante il film vero e proprio, interpretando lo stesso personaggio (una persona qualunque di uno degli universi paralleli in cui finisce Doctor Strange), ma per quanto riguarda le precedenti opere dell'autore? Ecco tutti i camei di Bruce Campbell nei film di Sam Raimi:

Il grande e potente Oz : Raimi ha trovato a Campbell anche un posto nel film con Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams e James Franco, affidandogli il ruolo del personaggio di Hector. E' uno dei camei più difficili da individuare, in quanto per il ruolo la star de La casa è completamente nascosto da protesi facciali che lo rendono irriconoscibile.

: Raimi ha trovato a Campbell anche un posto nel film con Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams e James Franco, affidandogli il ruolo del personaggio di Hector. E' uno dei camei più difficili da individuare, in quanto per il ruolo la star de La casa è completamente nascosto da protesi facciali che lo rendono irriconoscibile. Spider-Man 3 : nell'ultimo capitolo della trilogia con Tobey Maguire, Bruce Campbell interpreta il maître del ristorante al quale Peter Parker affida il compito di portare a Mary Jane l'anello di fidanzamento al momento opportuno.

: nell'ultimo capitolo della trilogia con Tobey Maguire, Bruce Campbell interpreta il maître del ristorante al quale Peter Parker affida il compito di portare a Mary Jane l'anello di fidanzamento al momento opportuno. Spider-Man 2 : qui Bruce Campbell interpreta la zelante maschera di teatro che impedisce al ritardatario Peter di entrare in sala per assistere allo spettacolo in cui recita Mary Jane.

: qui Bruce Campbell interpreta la zelante maschera di teatro che impedisce al ritardatario Peter di entrare in sala per assistere allo spettacolo in cui recita Mary Jane. Spider-Man : nel primo film della saga Bruce Campbell è il presentatore della serata di wrestling, e colui che inventa il soprannome di 'Spider-Man' per Peter Parker.

: nel primo film della saga Bruce Campbell è il presentatore della serata di wrestling, e colui che inventa il soprannome di 'Spider-Man' per Peter Parker. Darkman : il protagonista di Darkman è interpretato da Liam Neeson, ma la storia parla di uno scienziato sfigurato dalla mala che crea una formula per utilizzare delle facce sintetiche e assumere nuove identità al fine di vendicarsi. Bruce Campbell compare proprio alla fine del film, prestando il suo volto per l'ultima trasformazione del protagonista.

: il protagonista di Darkman è interpretato da Liam Neeson, ma la storia parla di uno scienziato sfigurato dalla mala che crea una formula per utilizzare delle facce sintetiche e assumere nuove identità al fine di vendicarsi. Bruce Campbell compare proprio alla fine del film, prestando il suo volto per l'ultima trasformazione del protagonista. I due criminali più pazzi del mondo: nel secondo lungometraggio della carriera di Sam Raimi, scritto dai fratelli Coen, Bruce Campbell interpreta Renaldo 'The Heel'.

Conoscevate tutti i camei di Bruce Campbell nei film di Sam Raimi? Ditecelo nei commenti!