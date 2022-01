Doctor Strange 2, Bucky Barnes sarà nel film? Le parole di Sebastian Stan

Sebastian Stan ha avuto la possibilità di approfondire ulteriormente il proprio personaggio nel Marvel Cinematic Universe, Bucky Barnes, nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier, al fianco del collega Anthony Mackie. Quando potremo rivedere Stan nell'MCU? Ecco quanto ha dichiarato l'attore sull'argomento.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Intervistato da Collider per parlare del suo ultimo film, The 355, Stan ha parlato anche della sua ipotetica comparsa in Doctor Strange 2, confermando laconicamente:"Non sono in Doctor Strange 2, giuro".

Bucky Barnes non farà parte del sequel di Doctor Strange, che vedrà alla regia Sam Raimi. A quando un ritorno del personaggio?

Ecco le parole di Stan:"Non lo so. Come al solito non posso rispondere a questa domanda. Non ne ho idea, ma penso si tratti di vedere cosa gli accadrà".



L'interesse non manca:"Sarei curioso di vedere quale sarebbe la prossima cosa interessante che si potrebbe dire su di lui ma come ben sapete è al di sopra di me. Ci sono uomini e donne molto più saggi che stanno prendendo quelle decisioni".



Dopo la distribuzione del trailer ufficiale di Doctor Strange 2 abbiamo analizzato il video per poter comprendere meglio ciò che i fan potranno aspettarsi dal film di Raimi.